Delhi Rain: ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:04 PM IST

Delhi Rain: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ NCR ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ପୀଡିତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।

ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା କିପରି ରହିବ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ରୁ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାପମାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି?
ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ୨୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗରମ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାରଦକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଦେଇଛି।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ’ଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଫେରିବ?
ପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମୟ ଶେଷ ହେବା ବହୁତ ଦୂରରେ। ରବିବାର ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଯାହା ୫ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Prabhudatta Moharana

