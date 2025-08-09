Delhi Rain Update: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ...ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Delhi Rain Update: ଦିଲ୍ଲୀର ମିଣ୍ଟୋ ବ୍ରିଜରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ, ଆରକେ ପୁରମ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିଛି। ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
Delhi Rain Update: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସୁଃଖଦ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନ, ଆରକେ ପୁରମ, ମୋତି ବାଗ ଏବଂ କିଦୱାଇ ନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପରେ ମଥୁରା ରୋଡ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୭ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣିରେ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି।.
ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ପୂର୍ବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରହିବା ନେଇ IMD ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରୁ ମୌସୁମୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୨୦୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୧୦୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ୯୪ ଜଣଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ହାରାହାରି ବର୍ଷା IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋଲାନ, କୁଲୁ, କିନ୍ନୌର, ବିଳାସପୁର ଏବଂ ଉନା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସିମଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତା’ପରେ ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚମ୍ବା, ଉନା, ବିଳାସପୁର ଏବଂ କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହାଲୁକା ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
