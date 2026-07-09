Add Zee Business As A Preferred Source
App

LPG Cylinder: ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ୩ ହଜାର LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ହାତ ନଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍

କୌଣସି LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ କୌତୁହଳବଶତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:06 AM IST
LPG Cylinder: ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ୩ ହଜାର LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ହାତ ନଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ...
Hirakud Dam1 hr ago
2
imd rain alert1 hr ago
3
top 10 news todayJul 08
4
Odia NewsJul 08
5
Odia NewsJul 08