LPG Cylinder: ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ୩ ହଜାର LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ହାତ ନଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍

LPG Cylinder: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳରେ HPCL ପାତାଳଗଙ୍ଗା LPG ବୋଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ଟି ଭର୍ତ୍ତି ଓ ଖାଲି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାତାଳଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଭାସିଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଶନ ଜାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା କୌଣସି LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ କୌତୁହଳବଶତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ନଦୀକୂଳରେ କୌଣସି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡରର ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଜନିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।