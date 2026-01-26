Advertisement
Manali Snowfall: ମନାଲୀରେ ତୁଷାରପାତ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 26, 2026, 09:22 AM IST

Manali Snowfall: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ମନାଲୀରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ରାସ୍ତାଗୁଡିକରେ ବରଫର ଏକ ଘନ ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖସଡ଼ିଆ ହୋଇପଡିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟ 8 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ତୁଷାରପାତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

ସହାୟତା ମାଗିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମନାଲିରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫଶି ରହିଛି। ହୋଟେଲଗୁଡିକ ଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଡି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। 

ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବରଫର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଜମି ଯିବାରୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଖସଡିଆ ହୋଇ ପଡିଛି। ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାଲିଚଲି ମନାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଷାର ଅପସାରଣ ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୁଷାରପାତ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପର୍ବତ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ‌ ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି। ଘୁ. ଉଦୟଗିରିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୮ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ପାରଦସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।

