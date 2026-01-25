Snow fall in USA: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବରଫ ଝଡ଼, ୯ ହଜାର ଉଡାଣ ରଦ୍ଦ

Trending Photos
Snow fall in USA: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବରଫ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୪ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଝଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସହର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୯ ହଜାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଓ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ପାଣିପାଗ ସେବା (NWS) ଅନୁଯାୟୀ ତୁଷାରପାତ ଏବେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋରୁ ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ, ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଥଣ୍ଡାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ଫୁଟ କିମ୍ବା ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ।
ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଟେକ୍ସାସରୁ ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ହଜାର ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରୁ ବରଫ ଏବଂ ବରଫ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ମହଜୁଦ କରି ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମାଇନସ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ
ପାଣିପାଗ ସେବା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଲୁଇସ୍ କାଉଣ୍ଟି ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କର କିଛି ଅଂଶରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପଶ୍ଚିମରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିସମାର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଡାକୋଟାରେ ମାଇନସ୍ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପ୍ରାୟ 3,300 ଏବଂ ରବିବାର 6,000 ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା, ଘର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଘନ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜାରି କଲା ସତର୍କ ସୂଚନା
ଆମେରିକାରେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜାନୁଆରୀ 25-26 ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟାର୍କକୁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟାର୍କକୁ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯିବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 01169329333 ଏବଂ 01169329999 ଜାରି କରିଛି, ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।