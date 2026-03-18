Plane Crash:ନେପାଳରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଲ୍ୟାଣ୍ତିଂ ସମୟରେ...

Plane Crash: ନେପାଳରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖେତାଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Plane Crash: ନେପାଳରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖେତାଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲିକପ୍ଟରଟି କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଖେତାଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏ-କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ (ସିଡିଓ) ରେଖା କାଣ୍ଡେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ କ୍ଷେତରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲିକପ୍ଟରଟି କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଖୋତାଙ୍ଗକୁ ଏକ ମୃତଦେହ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ,ନେପାଳର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଅଟେ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନେପାଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟିର କାରଣ ଏବେବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।