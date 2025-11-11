Dharmendra Death:ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ, ଝିଅ ଇଶା ଦେଲେ ସୂଚନା

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ଼ର ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବେଶ ଚକିତ କରିଛି। ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟ

Dharmendra Death: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ଼ର ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବେଶ ଚକିତ କରିଛି। ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ପୁରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଏହି ଗୁଜବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

 

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ହେମା ମାଳିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ! ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ଦୟାକରି ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।"

ଝିଅ ଇଶା ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖାରଜ
ଏହାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ଈଶା ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ମୋ ବାପା ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରକୁ କିଛି ଗୋପନୀୟତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବାପାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତକାଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପରେ, ପରିବାର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ନାହାନ୍ତି; ତାଙ୍କୁ ICUରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସମଗ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାରକୁ ଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ସନି ଦେଓଲ, ବବି ଦେଓଲ, ତାନ୍ୟା ଦେଓଲ ଏବଂ କରଣ ଦେଓଲଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

