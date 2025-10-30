NCERTରେ ପଢାଯିବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

Trending Photos
Ayurvedic Education: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। NCERT ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଷଷ୍ଠ ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ NCERT ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ସାମିଲ କରିଛି।
ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ "କ୍ୟୁରିଓସିଟି" ଆୟୁର୍ବେଦର ଧାରଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ "କ୍ୟୁରିଓସିଟି"ର ୩ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ "କ୍ୟୁରିଓସିଟି" ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।