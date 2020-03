ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଇରାନରୁ କୋରୋନା ଭାଇରସର ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ

ତେହେରାନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି । ଭାରତରେ ୨୯ଟି କୋରୋନା ଭାଇରସର ରିପୋର୍ଟ ପୋଜିଟିଭ ବାହାରିଛି । ଚୀନ୍ ପରେ ଇରାନ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜାପାନରେ କୋରୋନା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ୯୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି । ସମୁଦାୟ ୨,୯୨୨ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଇରାନର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟି କୋରୋନା କାରଣରୁ ଇରାନରେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଲୁଚାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଲାଇନରେ ବଡି ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏହି ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

March 2 - Qom, central #Iran

Voice says all these bodies in this tabernacle are coronavirus victims & many have been here for days.

Qom is Iran's #CoronaOutbreak epicenter.

This is another sign of the epidemic in Iran & how the regime continues to lie about death statistics. pic.twitter.com/yThGwjMyWh

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) March 2, 2020