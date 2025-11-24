Israel Air Strike in Beirut: ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Israel Air Strike in Beirut: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ହିଜବୋଲାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହାଇଥାମ୍ ତାବାତାବାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦକ୍ଷିଣ ବୈରୁତ ସହର ଦହିୟେହରେ ଏକ ବଡ଼ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ହିଜବୋଲା ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିକଟସ୍ଥ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେରୁତରେ ଏକ ହିଜବୋଲା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଲେବାନନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୋଲା ଏହାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ନେତାନ୍ୟାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜବୋଲା ଲେବାନନ୍ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଉଛି, ଯେପରି ହମାସ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଆଇଏସଆଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଉଛି। ତଥାପି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ୟେମେନକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବେ।
ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ 7 ଅକ୍ଟୋବର, 2023 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନିଜ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୋଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024 ନଭେମ୍ବରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ହିଜବୋଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାଇଥାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ବେରୁତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଲେବାନନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଇରାନର ଥିଲେ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାବାତାବାଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ହିଜବୁଲ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲେବାନିଜ୍ ରେଡକ୍ରସ୍ ଏବଂ ସେନା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହିଜବୁଲ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ହିଜବୁଲର ସମର୍ଥକ ଇରାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ।