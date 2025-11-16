Rohini Acharya Controversy: ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ହାଇଡ୍ରାମା: ରୋହିଣୀଙ୍କ ଅପମାନ କରିଥିବା କିଏ ଏହି ଯୁବକ

Trending Photos
Rohini Acharya Controversy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କର 'ଅପମାନ' ଏବଂ 'ଅବହେଳା' ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ: ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ୍ ନେମାତ୍ ଖାନ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ରମିଜ୍ଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, କାରଣ ଏହା ହଠାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ରମିଜ ନେମାତ ଖାନ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜଣା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରଣନୀତି, ଅଭିଯାନ ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କୋର ଟିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ରମିଜଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା, ରୋହିଣୀ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୮-୦୯ ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ରମିଜ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୨୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଳର ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ, ଯେବେ ରମିଜ୍ ଆରଜେଡିର ପ୍ରଚାର ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ରମିଜ କେବଳ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଳରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରିଜୱାନ ଜାହିରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରମିଜଙ୍କ ଶାଶୁ ଜେବା ରିଜୱାନ ଦୁଇଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରମିଜଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।
ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ରମିଜ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପରିବାରଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀଙ୍କ "ଅପମାନ" ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ବିବାଦକୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଦଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ରୋହିଣୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ରମିଜଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆରଜେଡି ଭିତରେ କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ପରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ରୋହିଣୀ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ବିବାଦ ଆରଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇଛି। ରମିଜ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଲୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଉତ୍ସ କି, ନା ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ଅଂଶ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।