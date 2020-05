ଉଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ, ଦିନକରେ ୭୯୬୪ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ୨୬୫ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା କୋରୋନା । ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୭୯୬୪ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୬୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୈନିକ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସର୍ବାଧିକ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୭୬୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୯୭୧ ରହିଛି । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୨୩୭୦ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ୮୬୪୨୨ଟି ଆକ୍ସିଭ କେସ ରହିଛି ।

Highest spike of 7,964 new #COVID19 cases and 265 deaths in the last 24 hours in India. Total number of cases in the country now at 1,73,763 including 86422 active cases, 82370 cured/discharged/migrated and 4971 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/990tyBfGPe

— ANI (@ANI) May 30, 2020