Bangladesi Riots: ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା !

Bangladesh Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚମ୍ପାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଚା ବଗିଚାରୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରତନ ସାହୁକର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରତନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତଦେହ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

ନିକଟରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା 
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୈମନସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରିଶାଲ ଉପଜିଲ୍ଲାରେ, ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଜଣେ 62 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋକାନରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାମ ସୁସେନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯିଏ ସାଉଥକାଣ୍ଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର "ଭାଇ ଭାଇ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ" ନାମକ ଏକ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଛାଡି ସଟର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁସେନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସଟର ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ।

ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୌଳବାଦୀ ଯୁବ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ୫୧ଟି ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ 
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଗତ ମାସରେ, ନରସିଙ୍ଗଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ, ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

