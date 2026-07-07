Add Zee Business As A Preferred Source
App

Accident News: ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ୪ ଶିଶୁ ମୃତ..ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Accident News: ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଜମେର ରୋଡ୍‌ ସ୍ଥିତ ୨୦୦ ଫୁଟ୍ ବାଇପାସ୍‌ରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତି ଟ୍ରୋଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଲୁନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:27 AM IST
Accident News: ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ୪ ଶିଶୁ ମୃତ..ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ
Rath Yatra Special Train 202646 min ago
2
Petrol Diesel price1 hr ago
3
Nitin naveen1 hr ago
4
Maithili Thakur2 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago