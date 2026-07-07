Accident News: ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ୪ ଶିଶୁ ମୃତ..ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Accident News: ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଜମେର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ୨୦୦ ଫୁଟ୍ ବାଇପାସ୍ରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତି ଟ୍ରୋଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଲୁନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରେଲର୍ ଟ୍ରକ୍ ଟି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରେଲିଂ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୪ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାସହ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
जयपुर, राजस्थान: अजमेर हाईवे पर 200 फीट बाईपास के पास पैदल चल रहे लोगों को ट्रेलर ने टक्कर मारी, जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई और दो घायल हैं. pic.twitter.com/MZMN3EDRej
— Versha Singh (@Vershasingh26) July 7, 2026
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଲର୍ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି। ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜୟପୁରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।