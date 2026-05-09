୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ମାମଲା ୨୦୦% ବୃଦ୍ଧି

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତା ୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
Trending Photos
HIV AIDS Cases in Pakistan: ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ୮୪,୦୦୦ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତା ୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇରସର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଔଷଧ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ HIV ସଂକ୍ରମିତ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସିଷ୍ଟମର ପରିସରକୁ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ନୂତନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୪୮,୦୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୮୪,୦୦୦ HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ; ତଥାପି, ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୬୯,୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର 'ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' ଏକ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟର ତୀବ୍ର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ $୮୦୦,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣର ବୃଦ୍ଧି। ୦ ରୁ ୧୪ ବୟସ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୦ରେ ୫୩୦ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ୧,୮୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଲାରକାନା, ଟାଉନସା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମସ୍ତ ନୂତନ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୂଷିତ ସିରିଞ୍ଜର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
Also Read- ପଞ୍ଜାବ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED
Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ