HIV Positive: ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଡ଼ ଅବହେଳା, ୫ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ HIV ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ

HIV Positive: ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଇଁବସା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଲାସେମିଆ ପୀଡିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ ଦେବା ମାମଲା ଶନିବାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଦେବା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ ପରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦଳ ଶନିବାର ଚାଇବାସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ, ଦଳର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲର ଏଆରଟି (ଆଣ୍ଟି-ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି) କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ HIV ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପିଲା ଥାଲାସେମିକ୍ ଏବଂ ଚାଇବାସା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଚାଇବାସାରେ ଥିବା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଚାଇବାସାରେ ଥିବା ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷୀୟ ଥାଲାସେମିକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ବାପା ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଡିସି)ଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ HIV ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ ମିଳିବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ନେଗେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ପିଲାଟି ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଡିସି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚି ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଶନିବାର ପହଞ୍ଚି ସମଗ୍ର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଜାମସେଦପୁରର ଏମଜିଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନିର୍ମଳ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ପରେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଔଷଧ ସହିତ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।