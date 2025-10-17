Advertisement
Vice President: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଘରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ଧମକ...

Vice President: ପୋଲିସ ପୋଏସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ, ଉଭୟ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:52 PM IST

Vice President: ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମା ଧମକ ପଠାଯିବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବୋମା ଧମକ ନକଲି ଥିଲା।

ଧମକ ପରେ ପୋଲିସ ଘରେ ଛାନବିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଧମକ ଇମେଲ୍ ରେ ମାଇଲାପୋରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଘରଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ପୋଲିସ ପୋଏସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ, ଉଭୟ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ନକଲି ବୋମା ଧମକ ଅନେକ ଥର ମିଳିଛି:
ଚେନ୍ନାଇରେ ଭିଆଇପି, ସ୍କୁଲ, ମିଡିଆ ଅଫିସ୍, ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୋମା ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବୋମା ଧମକ ପରେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି ଦୁଇଟି ଇମେଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମିଥ୍ୟା ଧମକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି: 
ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଇମେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍ଭର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। "ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନେଉନାହୁଁ," ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ପାଇଁ ମାନକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ।

