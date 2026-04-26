Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3194010
Zee Odisha

Amit Shah: ଦିଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ... 'ତମ ସମୟ ସରିଲାଣି, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁଛି'

Amit Shah: SIR ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଉଛ?' ଦିଦି, ତୁମର ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁଛି। ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଆମେ କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାର କରିବୁ,ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:48 PM IST

Trending Photos

Amit Shah: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ସର୍ଜିକାଲ ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜବାବ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ତେହଟ୍ଟାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

“ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବିରିୟାନି ଖୁଆଇଥିଲେ। ୨୦୧୪ରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ଉରିରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ; ପୁଲୱାମାରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ପହଲଗାମରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଦେଶକୁ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି,ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ସରକାର ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବେ। "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିବୁ। ଦିଦି (ମମତା ବାନାର୍ଜୀ) କହୁଛନ୍ତି, 'ତୁମେ SIR ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଉଛ?' ଦିଦି, ତୁମର ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁଛି। ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଆମେ କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାର କରିବୁ,ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଗୋ ଚୋରାଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବ। ଯଦି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜ ଶେଷ କରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗୋ ଚୋରାଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପୃଥକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ,ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାତାମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ୧୧୦ଟି ଆସନ ଜିତିସାରିଛି। ବାକି କାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ କରିବେ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ବାକି ୧୪୨ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

amit shah
Odia News
BJP Chief Nitin Nabin
Odia News
BJP MLA
