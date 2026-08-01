NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପାଇବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ସମ୍ମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ । ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣେରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ କୁଶଳୀ ରଣନୀତି ପାଇଁ ପାଇବେ ସମ୍ମାନ । ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ୧୦୬ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୁଣେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପୁଣେରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପୁଣେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣେରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ପୁନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୁଣେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗସ୍ତର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଲୋକସାହିର ଅନ୍ନଭାଉ ସାଠେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ନେତା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସିପି (କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍) ଗୌହର ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁନେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ସଂଗଠନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।" ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜବରଦସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଯେ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯେପରି ନଘଟେ ।