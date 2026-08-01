Add Zee Business As A Preferred Source
App

NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପାଇବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ସମ୍ମାନ

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣେରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 01, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:21 PM IST
NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପାଇବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ସମ୍ମାନ
Image Credit: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୁଣେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବିଲ୍‌ଡରଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍‌, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5