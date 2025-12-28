Amit Shah: କଂଗ୍ରେସ କାଇଁ ହାରୁଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:03 PM IST

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:03 PM IST

Amit Shah: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରବିବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନତାଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ବିକାଶର ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଦଳର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ହେଉଛି। ଅହମଦାବାଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଶାହା ସଂସଦରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦଳର ଅବନତିଶୀଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (Bharatiya Janata Party) ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜନାଦେଶ ପାଇଛି। ବିପରୀତରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିନା ଭଞ୍ଜାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେପିର ଶାସନ ମଡେଲ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଏ।

ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି, ଯେପରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ଏବଂ କାଶୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ଶାହା ପଚାରିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନତା ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଭୋଟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ?" ଶାହା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶାସନ ଏବଂ ଜନ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଏଫଆଇଆର ବୁଝିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ।"

ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତା ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ରାଜନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚନା କରି ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଜାରି ରଖିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ୨୦୨୯ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ।

