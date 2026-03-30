ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ଶାହ

ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି । ଆଜିର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
Amit shah on Naxalism: ଲୋକସଭାରେ ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ୬୦ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇ ନଥିଲା । ମୋଦୀଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ନକ୍ସଲ ଦମନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି । ଆଜିର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ସହିଦ ଭଗତ ସିଂ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ । ଭଗତ ସିଂ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । କେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା ପଚାରିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ। ନୀରିହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରିଲେ । ୧୯୭୦ରୁ ୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା । ଏହି କାଳଖଣ୍ଡରେ ୪ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ।
ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆଜି ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇସାରିଛି। ବସ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ରାସନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ୧୯୭୦ ଦଶକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ?"
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅମିତ ଶାହ ପଚାରିଲେ, "ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ଏହି ୭୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ, ଆପଣ ୬୦ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ । ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାହିଁକି ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ?"
"୬୦ ବର୍ଷ ଧରି, କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନିଜ ବିବେକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦୋଷୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ।"
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଭାଷଣର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ହୋହଲ୍ଲା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶାହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, "ହେ, ଆଜି ମୋତେ ଉସୁକାଅ ନାହିଁ! ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି।" ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସଂସଦ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, "ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସଲବାଦ ବ୍ୟାପିଗଲା । ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।"
"ମନମୋହନ ସିଂହ ନିଜେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ମାଓବାଦୀମାନେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରାଯାଇ ନଥିଲା।" "୨୦୧୪ ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ମୋଦୀ ଜିଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ, ଅନେକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା।"
