ATS ଗଠନ ପାଇଁ ସବୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

Anti Terror Conference 2025: ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ATS) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୫ରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ATS ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ATSର ଭୂମିକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୫କୁ ଉଦଘାଟନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କଶ୍ମୀର ପହଲଗାମର ଉପତ୍ୟକାରେ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବାଧା ଦେବା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଥିଲା।
ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ NIAର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ମାନୁଆଲ୍, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା/ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ଭାରତକୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଅଜଣା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କଥା ଉଠାଇ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, NIA ଏକ ସାଧାରଣ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ATS ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ATS ଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ATS ୟୁନିଟ୍ ଜାତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଗ୍ରୀଡ୍ (NATGRID) ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଳି ବିନା ବନ୍ଧୁକ ପରି। ଯଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, NIA ଏବଂ IB ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ।
