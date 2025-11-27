Hong Kong Fire:ହଂକଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୪କୁ ବୃଦ୍ଧି

Hong Kong Fire: ହଂକଂ ର ଏକ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୪୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Hong Kong Fire: ହଂକଂ ର ଏକ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୪୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ନିଆଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ଶହ ଶବ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେବି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ଟିଂର ନିଆ ଲିଭା ପାଇଁ ୧୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ ରହିଛି।ତେବେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Horrifying visuals from hong kong several buildings burned more than dozen people burnt alive . Rescue teams are trying very hard . Wishing for safety of everyone.#hongkong #hongkongfire #FireStorm #HongKongers pic.twitter.com/njZxB4zswF
— ɳ เ ร ɦ α (@itsnisha03) November 26, 2025
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଙ୍ଗ ଫୁକ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଠଟି ଟାୱାର ବ୍ଲକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୧ ମହଲା ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ୧,୯୮୪ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି ନବୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ ବାଉଁଶ ଭାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନିଆଁ ଗୋଟିଏ କୋଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୋଠାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆଠଟି କୋଠା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି କୋଠାକୁ ନିଆଁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ବାଉଁଶ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ଯାହା ନିଆଁର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଜଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାଫଳେ ନିଆଁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେପଟେ, ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।