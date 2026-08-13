US Iran Tensions: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ଏବେ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ଇରାନ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛି। ତେହରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ କୌଣସି ଦେଶର ଦାବି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଇରାନର ଜବାବ
ଇରାନର ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହୋର୍ମୁଜ୍ର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ଇରାନ ରଖିଲା ଏକାଧିକ ସର୍ତ୍ତ
ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରଣନୀତିକ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନାକାବନ୍ଦୀ ବନ୍ଦ କରିବା, ଇରାନର ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ଓ ଗାଜା ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗୁ କରିବା ଭଳି ଦାବି ରହିଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଇରାନ କେବଳ ଜଳପଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଦେଖୁନାହିଁ; ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ମୁତୟନକୁ ‘ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନ ଏହା ବିରୋଧରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ଏବେ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।
କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋର୍ମୁଜ୍?
ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟ ପାର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ୍କୁ ଓମାନ୍ ଗଲ୍ଫ୍ ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ସହ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଣନୀତିକ ଜଳପଥ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ତେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ତେଣୁ ହୋର୍ମୁଜ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତେଲ ଯୋଗାଣ, ଶିପିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦରେ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଣନୀତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।