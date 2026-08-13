Add Zee Business As A Preferred Source
App

US Iran Tensions: ହୋର୍ମୁଜ୍‌କୁ ନେଇ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ତେହରାନର କଡ଼ା ଜବାବ

ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ଇରାନ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛି। ତେହରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ କୌଣସି ଦେଶର ଦାବି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:06 AM IST
US Iran Tensions: ହୋର୍ମୁଜ୍‌କୁ ନେଇ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ତେହରାନର କଡ଼ା ଜବାବ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
2
3
4
5