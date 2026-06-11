Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ: ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ: ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ‘ଏମ୍‌ଟି ସେଟ୍ଟେବେଲୋ’ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 11, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:29 PM IST
ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ: ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଡାଏରୀ’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍
Ollywood0 min ago
2
Strait of Hormuz Attack0 min ago
3
TMC In Crisis59 min ago
4
India Weather Update59 min ago
5
Nandankanan1 hr ago