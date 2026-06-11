/ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ: ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ‘ଏମ୍ଟି ସେଟ୍ଟେବେଲୋ’ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ପରିବହନ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ମୃତ ନାବିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତିନିଜଣ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
୨୧ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ:
Ministry of External Affairs (MEA) ଅନୁସାରେ, ପାଲାଉ ପତାକା ରଖିଥିବା ଏହି କମର୍ସିଆଲ ଜାହାଜରେ ମୋଟ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ୨୧ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତିନିଜଣ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
FSUIର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ:
Forward Seamen Union of India ର ମହାସଚିବ ମେଜର ଯାଦବ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଗୁରୁତର ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାହାଜରେ ଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଜାତୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାଙ୍କୁ ‘୧୦୧ ପ୍ରତିଶତ ସୂଚନା’ ଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ରାଜଦୂତ ଜେସନ୍ ମିକ୍ସଙ୍କୁ ତଲବ କରି ଏକ ଔପଚାରିକ ବିରୋଧପତ୍ର (ଡେମାର୍ଶ) ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଳସୀମାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ନିରୀହ ନାବିକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ମୃତ ଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସରକାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨୧ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ମୃତ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଶକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମୁଦ୍ର ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଳସୀମାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।