Accident News: ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲେ ୧୦ ଯାତ୍ରୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:29 AM IST

Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାର୍କାପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାୟଭରମ ନିକଟସ୍ଥ ପାଲାଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ଲେଟ୍ ଖଣି ନିକଟରେ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପାମୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟିପ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ବସ୍‌ଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା?
ବସଟି ସକାଳ ୬ ରୁ ୬:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୱାରିଜ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟିପ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ଏହାକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିପ୍ପର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସରେ ଆଗରେ ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ ନିଆଁରେ ଫସିଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।  ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କାନିଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତିନୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାର୍କାପୁରମ ବିଧାୟକ କାଣ୍ଡୁଲା ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।

