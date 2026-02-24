Air Ambulance Crash: ଆକାଶରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ...ରୋଗୀ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Advertisement
Air Ambulance Crash: ସୂଚନା ପାଇ ଚତରା ଡେପୁଟି କମିଶନର କୀର୍ତ୍ତିଶ୍ରୀ ଜି. ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏସଡିପିଓ ଶୁଭମ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:48 AM IST

Air Ambulance Crash: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚତରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚତରା ସିମାରିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର କରମାଟାଣ୍ଡର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ, ଦୁଇ ପାଇଲଟ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଥିଲା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରେଡ ବାର୍ଡ ଆଭିଏସନ୍ ବିଚ୍କ୍ରାଫ୍ଟ ସି-୯୦ ବିମାନ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଞ୍ଚିର ଦେବକମଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ସଂଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ବାଜି ୧୧ ମିନିଟରେ ବିମାନଟି ରାଞ୍ଚି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ୨୩ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ATC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା
DGCA ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କୋଲକାତା ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପାଇଲଟ ବିମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ବାଜି ୩୪ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ରାଡାର ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିଲା। ବିମାନର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଚତରା ଜିଲ୍ଲାର କସାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ପରେ ୭ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କରମାଟାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧୂଆଁର ହୁଳା ଉଠିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଚତରା ଡେପୁଟି କମିଶନର କୀର୍ତ୍ତିଶ୍ରୀ ଜି. ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏସଡିପିଓ ଶୁଭମ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ଚତରା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି?
ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
କ୍ୟାପଟେନ ବିବେକ ବିକାଶ ଭଗତ (ପାଇଲଟ୍)
କ୍ୟାପଟେନ ସବରାଜଦୀପ ସିଂହ (ସହ-ପାଇଲଟ୍)
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର (ରୋଗୀ)
ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବୀ (ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ)
ଧ୍ରୁବ କୁମାର (ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ)
ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା (ଡାକ୍ତର)
ସଚିନ କୁମାର ମିଶ୍ର (ନର୍ସ)

ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ’ଣ?
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାପ ପାଗ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ନିୟାମକ DGCA ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

