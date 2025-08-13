Road Accident: ଅଶୁଭ ବୁଧବାର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୭ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2878449
Zee OdishaOdisha National-International

Road Accident: ଅଶୁଭ ବୁଧବାର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୭ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଦୌସାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଖାତୁ ଶ୍ୟାମ ଦର୍ଶନ କର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

Road Accident: ଅଶୁଭ ବୁଧବାର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୭ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଦୌସାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଖାତୁ ଶ୍ୟାମ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଫେରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଯାହା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁର ରେଫର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୌସା-ମନୋହରପୁର ରାଜପଥର ବାସଡି ବାଇପାସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଖାଟୁଶ୍ୟାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ୟୁପି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପିକଅପ୍ ଏକ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପିକଅପ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ୧୦ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଜୟପୁର ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ୩ ଆହତଙ୍କୁ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଏସପି ସାଗର ରାଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

road accident
ଅଶୁଭ ବୁଧବାର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୭ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
rahu Rekha
Rahu Rekha: ରାହୁ ରେଖା କ’ଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗି ହୁଏ
Odisha Law and Order
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି...
Top 10 news
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାବୁଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
;