Indonesia Train Accident: ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତା ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୮୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:01 AM IST

Indonesia Train Accident:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତା ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୮୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା?
ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୌସାନ ସରିଫା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଜାକର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବେକାସି ତିମୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋର୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅନେକ ବଗି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସୌସାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିଯିବି। ମୋ ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ।"

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ’ଣ?
ରେଳୱେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର ଫ୍ରାନୋଟୋ ୱିବୋଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏକ ରେଳ କ୍ରସିଂରେ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପଛରୁ ଆଉ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍‌ ଆସି ତା’ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ, ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଉଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ।

ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେ, ପଶ୍ଚିମ ଜାଭାରେ ଏକ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2015 ରେ, ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଏକ କମ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଏକ ମିନିବସ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ 16 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

