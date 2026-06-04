Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237358
Zee OdishaOdisha National-InternationalDelhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରର ହୌଜ ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଟେଲ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଷ୍ଟେ ବି ଆଣ୍ଡ ବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଶା କରି ସେମାନଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:00 AM IST

Trending Photos

Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Delhi Fire News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରର ହୌଜ ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଟେଲ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଷ୍ଟେ ବି ଆଣ୍ଡ ବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଶା କରି ସେମାନଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ବିଦେଶରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତରଜାନି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଆ ପ୍ରେମଲତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଝିଅ ଜୀବିଶା ଏବଂ ଭାରିଆ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓରଫ ପର୍ଲ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୃତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଛି।

ତରଜାନି ଅଗ୍ରୱାଲ ୨୦୨୩ ମସିହାର ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ଚାଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ ପତ୍ନୀ ତରଜାନି ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ବର୍ଷ "ଭାଲୋରା ଇଭେଣ୍ଟସ୍" ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଜୀବିଶା ତାଙ୍କ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଭାରିଆ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯାହାକୁ ପର୍ଲ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ୧୧ଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରେମଲତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଖବର ପାଇ ବିବେକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଆଠ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।

ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜୀବିତ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଆଠ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ପିତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡି ଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରାଧେଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ହରାଇବାର ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ପଡୋଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିବେକ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଏନଜିଓ ଚଳାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଆଜି ମୃତଦେହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ବିବେକ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ବିବେକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁନିତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବିବେକ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, "ଭାଇ, ଆମେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ।" ସେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓଦା ରୁମାଲରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁନିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କେହି ଜୀବିତ ନଥିଲେ।

ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବେକଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଶୋକ ଏବଂ ମାମୁଁ କମଳ ଗୋୟଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝୁମରି ଲାଲ ଗୋୟଲ, ସମସ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନର କିଶନଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ବିବେକ ମାଲବ୍ୟ ନଗରର ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଷ୍ଟେ ବି ଆଣ୍ଡ ବି ହୋଟେଲରେ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଭଡା ନେଇଥିଲେ। ବିବେକଙ୍କ ବାପା ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ କିଛି ଦିନ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ବିବେକଙ୍କ ଝିଅ ଜିଭିସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ।

କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ
ବିବେକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହୋଟେଲର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ହୋଟେଲଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ଦେଇ ଥିଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପଥ ନଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପଥ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ନଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

Also Read: Delhi Malviya Nagar Fire: ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...

Also Read: TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

delhi fire news
Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
BRICS summit
Brics Summit 2026:ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର
top 10 news today
Top 10 News Today: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍
Hospital fire
Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ