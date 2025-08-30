ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ହାଉଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ-ରାହୱିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
Houthi PM ahmed al rahwi killed: ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ-ରାହୱିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଶନିବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ସାନାରେ ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ 'ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ' କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ହାଉଥି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରୁ ହାଉଥି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅହମ୍ମଦ ଅଲ-ରାହୱି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନିୟମିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କର୍ମଶାଳାରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗତ ଏକ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।
ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ହୁଥିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ହୁଥି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ସାନାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ହାଉଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଜବାବରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୟେମେନର ହୁଥି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେପରିକି ସାନା ଏବଂ ହୋଦେଇଦା ସହର ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମେ ମାସରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ସାନା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ହାଉଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ବଦଳରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହାଉଥିମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।
ଗାଜା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଘୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ-ସମର୍ଥିତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ହାଉଥି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
