Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ; ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ

Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ; ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ

Jan 05, 2026, 01:53 PM IST

Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ; ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ୧୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ପରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଐତିହାସିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ବର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୨୦ ରହିଛି। ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ "ଆମନ୍ତ୍ରଣ" କୁ aamantran.mod.gov.in ରେ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କଣ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ପରେଡ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ରାଜପଥ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଥ)ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରୁ ପରେଡ୍, ଟେବୁଲ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ, ଯାହାର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ₹20, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ, ସୀମିତ ଦୂରତାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଟିକେଟ୍ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଗେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଦିଆଯାଏ।

ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ମହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, "ଆମନ୍ତ୍ରଣ", aamantran.mod.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ତାରିଖ ଏବଂ ବର୍ଗ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାନ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

