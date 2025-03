Farmer Protest: ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

Farmer Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୩ ମାସ ପରେ ଶମ୍ଭୁ ଖାନୌରୀ ସୀମା ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ସାରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସୀମା ସଫା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ସୀମାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ୨୦୦ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏହା ପରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ହରିୟାଣା-ପଞ୍ଜାବର ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି, ଶମ୍ଭୁ ଖାନୌରୀ ସୀମାରେ ୧୩ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ୧୩ ମାସରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା।

#WATCH | Visuals from the Haryana—Punjab Shambhu Border, where Haryana Police is removing concrete barricades erected to restrict farmers' movement further from where they were sitting in a protest over various demands.

ରଣଦୀପ ସିଂହ ସୁରଜେୱାଲା ଦେଲେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଶମ୍ଭୁ ଖାନୌରୀ ସୀମାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହରିୟାଣା-ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଚାଷୀ, ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଠକେଇ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଆପ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଉପୁଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଘରଟି କାହିଁକି ଘଟୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି?

#WATCH | Police remove fans from the temporary stage set up by farmers at Punjab-Haryana Shambhu Border where they were sitting on a protest over various demands. The protesting farmers are being removed from the spot. pic.twitter.com/fskmehvXfz

— ANI (@ANI) March 19, 2025