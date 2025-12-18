Protest Against India: ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭିସା ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ

Trending Photos
Protest Against India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନ ଆଡକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ଶହ ଶହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଢାକାରେ ଥିବା ଏହାର ହାଇକମିଶନ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ 'ଜୁଲାଇ ୟୁନିଟି' ବ୍ୟାନର ତଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟରେ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇଥିବା ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ତର ବଡ୍ଡାରେ ହୁସେନ ମାର୍କେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାମପୁରା ବ୍ରିଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା।" ତଥାପି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ସେହି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ମିଶନ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ ହସିନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା UNB ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି, "ଆମେ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ନାହିଁ... କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ବାଂଲାଦେଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।" ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ଭାରତ-ସମର୍ଥିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ" ବାଂଲାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି।
ଢାକା ପୋଲିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର ନୁର-ଏ-ଆଲମ ସିଦ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୂଟନୈତିକ ଏନକ୍ଲେଭରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (DUCSU)ର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ ଏବି ଜୁବୈର ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର ବଡଦାର ହୁସେନ ମାର୍କେଟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ବସି "ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଢାକା, ଢାକା ହେଉଛି ଢାକା" ଏବଂ "ହାଦି ମୋର ଭାଇ - ହାଦିକୁ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ପଡିଲା?" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥାନ ଆଲୋ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସଂଗଠନର ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା "ଜୁଲାଇ ୟୁନିଟି" ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏହାର ପଦଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଛି।
ଭିସା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ
ପୂର୍ବରୁ, ରାଜଧାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଢାକାର ଜମୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (IVC) ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଅବନତିଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କଲା ଭାରତ
ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡକାଇ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୂଟନୈତିକ ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଏହାର କୂଟନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଶନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।"
ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବୃତ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏମ୍. ତୌହିଦ ହୋସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କିପରି କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଢାକାକୁ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ "ପରାମର୍ଶ" ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ହୁସେନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହସିନାଙ୍କ ଶାସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ "ପ୍ରହସନାତ୍ମକ ନିର୍ବାଚନ" ସମୟରେ ଭାରତ ନୀରବ ରହିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଆମେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛୁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେ କରୁଛି।"
ଢାକାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଗତ ବର୍ଷର ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପରେ ଢାକାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବଢ଼ିଥିଲା। ଢାକାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ବନ୍ଦର ସହର ନାରାୟଣଗଞ୍ଜର ଏକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP)ର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମହଫୁଜ ଆଲାମ ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ହାଦି ଭଳି ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ "ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ।"