IRS Daughter Killed: ଆଇଆରଏସଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ? ପଢନ୍ତୁ ଏହି ରୋଚକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:42 AM IST

IRS Daughter Killed: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମର କଲୋନିର କୈଳାସ ହିଲ୍ସରେ ଜଣେ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରାହୁଲ ମୀନା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧ କରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସିମ କାର୍ଡକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ଏକ ହୋଟେଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପାର୍କରେ ଲୁଚି ରହିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ଅଟୋ ନେଇ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଲିସ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା। ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ହୋଟେଲର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତା’ପରେ ହୋଟେଲରେ ଚଢାଉ କରି ରାହୁଲକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଟେଲର ୱାଇ-ଫାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଥିଲା।

ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ରେକି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ ବରଂ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମହଲାରୁ ଅନ୍ୟ ମହଲାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲକର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଘଟଣା ଦିନ ରାହୁଲ ମୀନା ଘର ଚାରିପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ବାପାମା ଜିମ୍ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ଚାବି ନ ଦେବାରୁ ରଡରେ ଆକ୍ରମଣ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକର ଚାବି ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରୋକଠୋକ ମନା କଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା’ପରେ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆହତ ମହିଳା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଲକର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ତା’ପରେ ଲକର ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଘର୍ଷର ଅନେକ ଚିହ୍ନ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଏବଂ ନାକର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିବା ମୁତାବକ ତାହା ଉପରେ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି।

Prabhudatta Moharana

