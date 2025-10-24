Cloud Seeding: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା

Trending Photos
Cloud Seeding: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରବଳ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI ସ୍ତର ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କିପରି ହାସଲ କରାଯାଏ? କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ କ'ଣ? ଏହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
କିପରି ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷା
ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ଷା କିପରି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କିମ୍ବା ଗଛର ପତ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ମେଘଗୁଡ଼ିକର ଘନତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମେଘ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମେଘରେ ଥିବା ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶିବାକୁ ଲାଗି ରହେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମେଘ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବରଫ ସ୍ଫଟିକ ମେଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଗଠିତ।
ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ଉଷ୍ମ ଥିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଓ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ।
ଡକ୍ଟର ଭିନସେନ ସେଫର୍ଡ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୧୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୬ରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମେଘ ଉପରେ ଏକ ବିମାନରୁ ଶୁଖିଲା ବରଫ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷାର ଧାରଣା ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ସେବେଠାରୁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବର୍ହାର୍ଡ ଫଙ୍ଗୁଡ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ମେଘ ବୀଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଦୁଇଟି କମ୍ ଘନତା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଘ ମିଶିଗଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମେଘ ବୀଜୀକରଣ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମେଘଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ (AgI) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଏବଂ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଟୋପାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ପରେ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ବୀଜୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଦୁବାଇ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କରାଇପାରେ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମେଘ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ବିନା ବର୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ମେଘ ଘନୀଭୂତ କରି ବର୍ଷା କରାଇପାରିବ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରି ନୁହେଁ।
ଭାରତରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଥର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ୧୯୮୩ ଏବଂ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ୧୯୯୩-୯୪ ମସିହାରେ ମରୁଡ଼ି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ। କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ପାଣି ସହିତ ଭୂମିରେ ମିଶିଯାଏ, ଯାହା ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଭାବ କେବଳ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ରହେ। ଏହା ପରେ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣିକା ବାୟୁକୁ ଫେରି ଆସି ଏହାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାଏ।