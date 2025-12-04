ପୁଟିନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ଏକ କଠୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷା ସେବା (SBP) ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଉଚ୍ଚତା ୧୮୦ ସେମିରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
Vladimir Putin's Security: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଆୟୋଜକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା, କଠୋର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ଫେଡେରାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ (FSO), ଏହା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯାହା ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିଥାଏ । ପରିବହନ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟତା, ସଠିକତା ଏବଂ ରୁଷର ଫେଡେରାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ଏକ ବିଶାଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ରୁଷରୁ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଗ୍ଲେବ୍ କାରାକୁଲୋଭ୍, ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏଡାଇବା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ନେଟୱାର୍କରେ ସ୍ନାଇପର, ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୋଷେୟାମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ରହିଛି । ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା, ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ୟୁନିଫର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ଚାଖିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, Modern.azରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏଡାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ କମ୍ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ବାଇଗଣ ଆପେଟାଇଜର, ଅଲିଭିୟର ସାଲାଡ ଏବଂ ଗେମ୍ ଲିଭରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଜହିପ୍ କିମ୍ବା ଅଦା ଚା ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ କମ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
ବିଦେଶରେ ପୁତିନ ଏକ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଅରୁସ୍ ସେନାଟ୍ ଲିମୋଜିନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ଯାହା ଗ୍ରେନେଡ୍-ପ୍ରତିରୋଧ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। "ଫ୍ଲାଇଂ ପ୍ଲୁଟନ୍" ନାମରେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ଇଲୁଶିନ୍ IL-96-300PU ବିମାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ଜିମ୍, ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ରହିଛି।
ପୁଟିନଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଂଶ ହେଉଛି ନିଜ ବଡି ଜ୍ୟାକେଟ। ରିପୋର୍ଟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କିପରି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ସିଲ୍ କରାଯାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଦେଶୀ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ଜ୍ୟାକେଟକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସିଲ୍ ବ୍ରିଫକେସ୍ରେ ରଖନ୍ତି । ଯାହାକୁ ମସ୍କୋ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ୨୦୧୭ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ, ୨୦୧୯ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲାସ୍କା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
