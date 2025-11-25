Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3018336
Zee OdishaOdisha National-International

ଭାରତ ଏବେ ଋଷ ଠାରୁ କେତେ ତେଲ କିଣୁଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ

India Russian oil imports: ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଋଷିଆରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଯାହା ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରା କରେ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:31 PM IST

Trending Photos

India Russian oil imports (Photo: SM)
India Russian oil imports (Photo: SM)

India Russian oil imports: ଋଷରୁ ତେଲ କିଣାବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ସ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ଏବଂ ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଋଷିଆରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଯାହା ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରା କରେ।

ସିପ୍-ଟ୍ରାକିଂ ଏଜେନ୍ସି କେପ୍ଲରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବରରେ ଋଷରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଞ୍ଚ ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷିଦ୍ଧ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ କାରବାର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମହଜୁଦ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରେତାମାନେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇଥିଲେ।

ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ହ୍ରାସର ଆଶାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଋଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଚଳିତ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୮୫୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇରେ ଭାରତ ୧.୫୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ନଭେମ୍ବରରେ ଅନେକ ରିଫାଇନାରୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟକ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ଋଷର ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ତଥାପି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇନିଂ ସୋର୍ସ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ଏକ ରିଫାଇନିଂ ସୋର୍ସ କହିଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିଶୋଧନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରତିଦିନ ୬୦୦,୦୦୦ ରୁ ୬୫୦,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିପାରେ।

କହି ରଖୁଛୁ  ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମାଙ୍ଗାଲୋର ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପ ଏବଂ HPCL-ମିତ୍ତଲ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାର୍ସ ଋଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି।

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India Russian oil imports
ଭାରତ ଏବେ ଋଷ ଠାରୁ କେତେ ତେଲ କିଣୁଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ
top 10 news today
ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Rohit Sharma
ICC କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ
T20 World Cup 2026 Schedule
ICC ଜାରି କଲା ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
pakistan attack
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାକିସ୍ତାନ କଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ୯ ଶିଶୁ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ