କେତେ ବଢ଼ିବ ସିଗାରେଟ, ତମାଖୁ ଦର? ଟିକସ ବଦଳିଲେ ହେବ କ’ଣ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (ସଂଶୋଧନ) ବିଧାୟକ ୨୦୨୫ ସର୍ବସମ୍ମତ୍ତିରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ନେଇ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିଛି ସାଂସଦ ଏହା ସ୍ଥାାନୀୟ ତମାଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଧକ୍କା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଳ୍କ ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁଅନ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ।
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତମାଖୁ, ସିଗାରେଟ ତଥା ଏହି ଜାତୀୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ବିଧେୟକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ତମାଖୁ ଉପରେ ୬୦ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ଉପରେ ସେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହାର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସିଗାରେଟ, ସିଗାର, ବିଡ଼ି, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ତମାଖୁ, ସୁଗନ୍ଧିତ ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସିଗାର ଏବଂ ଚେରୁଟ୍ ଉପରେ ୨୫% କିମ୍ବା ପ୍ରତି ୧ ହଜାର ସିଗାର ବା ଚାରୁଟ ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଲମ୍ବା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତି ୧ ହଜାର ସିଗାରେଟ ପାଇଁ ୨୭୦୦ ରୁ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପିଉଥିବା ସିଗାରେଟ ୧୧ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ବି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଚୋବାଉଥିବା ଟବାକେୋ, ଗୁଟଖା ବା ତମାଖୁ ଉପରେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୦୦ ଟଙ୍କା କର ଲାଗୁ ହେବ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପଠାଯିବ। ପରେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥର ୪୧% ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ତମାଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜୀବୀକା ବଦଳାଇବା ତଥା ଚାଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।