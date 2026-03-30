Population Census: କେମିତି ହେବ ଜନଗଣନା, ଏଥର ପଚରାଯିବ ସବୁ କି କି ପ୍ରଶ୍ନ...ଜାଣନ୍ତୁ?

Population Census: ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-ଘର ତାଲିକା ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା-ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଗଣନା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏଥର, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ କରାଯିବ।"
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଜନଗଣନା
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭୂମି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଜନଗଣନା ୨୦୧୧ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ଜନଗଣନା। ଏହି ଜନଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ଏହାର ସୂଚନା RTI ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ। ଏହି ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯିବ, ଯାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବ।"
ଗୃହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରଣ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ
ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜୁନ୍ ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବଧି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ୭, ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଜନଗଣନା ଗୃହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅବଧି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଜନଗଣନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଜନଗଣନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
୧୯ଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନୁଆଲ୍
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର, ସ୍ୱୟଂ-ଗଣନାର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥର, ଜାତି ଅନୁସାରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ସମେତ ଏଗାରଟି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ମାନୁଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୯ଟି ଭାଷାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା ଆପ୍ ଷୋହଳଟି ଭାଷାରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।"
କ’ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ?
ସରକାର ଜନଗଣନା ଗୃହ ତାଲିକା ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯିବା ପାଇଁ ୩୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘରର ମହଲା ଏବଂ ଛାତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ପ୍ରକାର, ମୌଳିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଯାନର ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କୋଠା ସଂଖ୍ୟା (ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା ଜନଗଣନା ସଂଖ୍ୟା), ଜନଗଣନା ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଘରର ମହଲା, କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣନାକାରୀମାନେ ତା'ପରେ ଘରର ବ୍ୟବହାର, ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।
ଲିଭ-ଇନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ
ସ୍ୱ-ଗଣନା ପୋର୍ଟାଲରେ FAQ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଲିଭ-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସାଥୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପରି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜନଗଣନା ସମୟରେ ସ୍ୱ-ଗଣନା ପାଇଁ ଚୟନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜନଗଣନାର ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ - ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଜନଗଣନା (LLO) ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦେଶର ଷୋଡ଼ଶ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସହଜରେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ (FAQ) ର ଏକ ତାଲିକା ଅଛି। FQ ପଚାରୁଛି, "ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କ'ଣ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ? ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ।
