Dec 22, 2025, 07:54 AM IST

Indian Student at Russia: ଋଷରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି

Indian Student at Russia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟର ମୋର୍ବି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ରୁଷରୁ ଆସି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରୁଷ ଯାଇଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ବଳପୂର୍ବକ ରୁଷ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିନଥିଲେ ବରଂ ରୁଷ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଛାତ୍ର ଜଣକ କିଏ ଏବଂ ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ?
ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ସାହିଲ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ, ସେ ଗୁଜୁରାଟର ମୋରବିର ବାସିନ୍ଦା। ସାହିଲ 2024 ମସିହାରେ ଛାତ୍ର ଭିସାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଯାଇଥିଲେ। ପଢିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ କୋରିଅର କମ୍ପାନୀରେ ଅଂଶକାଳୀନ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ଛାଡିବା ବଦଳରେ ସାମରିକ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ
ସାହିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ "ଡିଲ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି: ଯଦି ସେ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର 15 ଦିନର ତାଲିମ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ
ଭିଡିଓରେ, ସାହିଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରି ଭାରତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନିବେଦନ
ୟୁକ୍ରେନରେ ଜେଲରେ ଥିବା ସାହିଲ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଷ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଉଛନ୍ତି।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ମୋର ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।"

ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ମାଆଙ୍କ ଆବେଦନ
ସାହିଲଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିଲଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଚାପରେ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ୭୦୦ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଦାବି
ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସାହିଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରେ ଅତି କମରେ ୭୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।"

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଋଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ବିଦେଶ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ମାମଲା ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।"

