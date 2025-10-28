Donald Trump: ତୃତୀୟ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୨୦୨୮ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାଁନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀ ଷ୍ଟିଭ୍ ବାନନ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର 22ତମ ସଂଶୋଧନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଷ୍ଟିଭ ବାନନ କହିଛନ୍ତି।କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି।
ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁବିଓ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 2028 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ରେ ରହିପାରନ୍ତି। ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ମହାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ଜିତିପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବି।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର 22ତମ ସଂଶୋଧନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରେ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କିପରି? ପ୍ରଥମେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇପାରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ମାଲେସିଆରେ ASEAN ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ।