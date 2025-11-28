IAS Tina Dabi: ସେମାନେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ?"
IAS Tina Dabi: ରାଜସ୍ଥାନର ବାର୍ମେରରେ ଦିଶା ବୈଠକ ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଉମ୍ମେଦାରାମ ବନେୱାଲ ଏବଂ ବିଧାୟକ ରବିନ୍ଦ୍ର ଭାଟି କଲେକ୍ଟର ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାର୍ମେର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସଭାଗୃହରେ ବାର୍ମେର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ତଦାରଖ କମିଟିର ଦିଶା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏଡାଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।
କାହିଁକି ବୈଠକ କରିବେ?
ବାର୍ମେରରେ ଦିଶା ବୈଠକ ସକାଳ ୧୧ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସାଂସଦ ଉମ୍ମେଦାରାମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଧାୟକ ରବିନ୍ଦ୍ର ଭାଟି କଲେକ୍ଟର ଟିନା ଡାବିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, "କାହିଁକି ବୈଠକ କରିବେ? ସେମାନେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ?"
ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା କି?
ଏହାପରେ, ସାଂସଦ ଉମ୍ମେଦାରମ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଏହି ସମୟରେ, ବିଧାୟକ ଭାଟି ପୁଣି ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ବୈଠକ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ, ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କାମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
