Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଡଭାଇଜାରି ଜାରି

Nov 19, 2025, 10:01 AM IST

Delhi Blast:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆଡଭାଇଜାରି ଜାରି କରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ସହାୟତା କରୁଥିବା ଭଳି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି, "ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନାମୂଳକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି।"

ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ପ୍ରସାରଣ ଅଜାଣତରେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିମ୍ବା ଉସୁକାଇପାରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

"ସମସ୍ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିବେଚନା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି," ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତା କେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ ନିୟମର କିଛି ଧାରା ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ, ମାନହାନିକାରକ, ଜାଣିଶୁଣି ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ସୂଚକ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ କିଛି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ହିଂସାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ କିମ୍ବା ଉସ୍କୁଏ, ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି, କିମ୍ବା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସାରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।

