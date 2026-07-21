IBPS PO-SO Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା

IBPS PO-SO Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ । ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ (IBPS) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। IBPS ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ, IBPS ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ (SO) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଫଳରେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। PO ଏବଂ SO ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ୨୧, ୨୦୨୬। କେତେ ଖାଲି ପଦବୀ ଯୋଡା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ’ଣ ସାମିଲ ଅଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
PO ଏବଂ SO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପଦବୀ
IBPS ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଂଶୋଧିତ ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, PO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ ୭,୩୬୫ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୧,୦୩୫ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ (SO) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, PO ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୬,୭୧୫ ଏବଂ SO ପାଇଁ ୭୩୫ ଥିଲା। ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଲି ପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବର୍ଗ-ୱାରୀ କଟ-ଅଫ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
IBPS PO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ, SO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନ ପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ IBPS ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଖାଲି ପଦବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ । ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ