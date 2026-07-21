Add Zee Business As A Preferred Source
App

IBPS PO-SO Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା

IBPS PO-SO Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । କାରଣ ଚୟନ ସମ୍ଭାବନା ବଢିଛି । IBPS ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ (SO) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:58 PM IST
IBPS PO-SO Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା
Image Credit: PO ଏବଂ SO ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ୨୧, ୨୦୨୬

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବି, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହେବ ତିନି ରଥ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Andy Burnham3 hrs ago