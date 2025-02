Jammu Kashmir IED blast: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର LOC ନିକଟରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ; ଦୁଇ ସୈନିକ ସହିଦ, ଜଣେ ଆହତ

Jammu kashmir IED blast: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅଖନୁର ସେକ୍ଟରରେ ଏଲଓସି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୈନିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। LOC ନିକଟରେ ସୈନିକମାନେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଜମ୍ମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଉର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରି ବଟ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଅଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି।

ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେନା ଦଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇଇଡି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି।

#BREAKING Jammu: An IED blast planted by terrorists in the Battal area along the Line of Control (LoC) injured three soldiers, with two in critical condition. Security forces have intensified surveillance in the area. More details awaited pic.twitter.com/v42DoQUOd9

— IANS (@ians_india) February 11, 2025