ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ, ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥରୁ IED ଜବତ

ied recovered from Srinagar: ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର-ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ଆଇଇଡି) ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି ।
ied recovered from Srinagar: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଟାପର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (Ied) ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର-ବାରାମୁଲ୍ଲା ରାଜପଥରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଆଇଡି ଠାବ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାକ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗାଡି କିମ୍ବା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଇଡି ଖଞ୍ଜା ଯଆଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଭାଇସ୍ ସମୟୋଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଏଡାଯାଇପାରିଲା। "ଆମର ବାହିନୀ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି ।"
ଏହି ଘଟଣା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିପଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
