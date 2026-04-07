Donald Trump: ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ: ଟ୍ରମ୍ପ

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ତେଲ ଜବତ କରିପାରେ। "ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ତେଲ ଜବତ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
"ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ," ଟ୍ରମ୍ପ୍
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସହ ଅଂଶୀଦାର, ଏବଂ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ନେଇଛୁ।" ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଯୁଦ୍ଧର "ଲୁଣ୍ଠିତ ସମ୍ପତ୍ତି" ଜବତ କରିବାର ଆମେରିକାର ନୀତିରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ଜାଣ, ବିଜୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଲୁଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କର। ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ? ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଏ। ଏହା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ।"
ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦେଶ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି: ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ୱାଶିଂଟନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। "ଜାପାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ଏବଂ ତା'ପରେ ନାଟୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା," ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର କୋରିଆଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଜାପାନରେ 50,000 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛୁ; କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଠାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ 45,000 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛୁ।"
ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପରେ କିଛି ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, "ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ ଏବଂ କୁୱେତର ସମର୍ଥନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।" ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନକୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗତ ୩୭ ଦିନରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାୟୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି ଏବଂ ୧୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଇରାନକୁ ରଣନୈତିକ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃଖୋଲିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚେତାବନୀର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮:୦୦ (ପୂର୍ବ ସମୟ) ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।