India-USA relation: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇଲେ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:20 AM IST

India-USA relation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଆମେରିକା। ଆମେରିକୀୟ ନେତା ଏବେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ବ କଲେଣି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ମ୍ୟାକକର୍ମିକ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ଭାରତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ପାଇଁ ନିବେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ଭାରତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରେ।

ଆମେରିକାରେ ନିବେଶ କରୁନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ
ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାକକର୍ମିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ପାଇଁ ନିବେଶର ଏକ ଉତ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଆମେରିକାକୁ ନିବେଶ ଆଣେ ଏବଂ ନା ଆମେରିକା କେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିବେଶ କରେ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ (CSIS) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ 30 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ସେହି ଦେଶକୁ ଆମେରିକାକୁ ନିବେଶ ଆଣୁଥିବା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ କେବଳ ନିବେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେରିକାକୁ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆଣେ।

ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେରିକା ଦୁରେଇଯିବା ବିପଦଜ୍ଜନକ
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମେରିକୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ। ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ତେବେ ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ। ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ସମଗ୍ର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଆମି ବେରା, କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତଭେଦ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ସର୍ବୋପରି ରହିଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି।

