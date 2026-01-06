FasTag Tension: ଜରିମାନା ଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବନି ଫାସଟାଗ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଜରିମାନା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ କାମ କରିବନି। ଅର୍ଥାତ ଫାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେବନାହିଁ। ଫଳରେ ଟୋଲଗେଟରେ ଆପଣହ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଫାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜରିମାନା, ବୀମା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୈଠ କ

FasTag Tension: ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଜରିମାନା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ କାମ କରିବନି। ଅର୍ଥାତ ଫାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେବନାହିଁ। ଫଳରେ ଟୋଲଗେଟରେ ଆପଣହ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଫାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜରିମାନା, ବୀମା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବା ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଡ଼କ ପରିର୍ବିହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏସ୍‌ଟିଏକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୧ରୁ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ ସବୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଟାକ୍ସି ଏବଂ ଚାରିଚକିଆ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗାଡ଼ି, ଭ୍ୟାନ୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏ ଜାତୀୟ ପରମିଟ୍ ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ‘ଗାଡ଼ି ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର’ (ଭିଏଲ୍‌ଟିଡି) ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ ରହିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବା ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି କିଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର ନ ଲଗାଇଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବନି। ଏହାସହ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନବୀକରଣ ହେବ ବା ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକି ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗି ନ ଥିବ ତେବେ ଏହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 

ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେ କେଟ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବାହନ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ସବୁ ସବୁ ଚାଲାଣ ଦେଇଥିଲେ, ବୀନ ଥିଲେ ହିଁ ଫିଟନେସ୍ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବା ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍ ଦେବାବେଳେ ବି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ।

ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନଇଚ୍ଛା ଇ-ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥି ଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାରେ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ୍ ନଥାଇ ବି ଇ-ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ କିପରି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଚେତନ କରୁନାହିଁ। ଓଲଟା କିପରି ଅଧିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିହେବ ସେନେଇ ନିୟମ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। 

